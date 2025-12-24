EU, Frankrike og Tyskland fordømmer USAs visumforbud

HQ

EU, Frankrike og Tyskland har kritisert USAs visumforbud mot europeiske personer som er involvert i bekjempelse av hat og desinformasjon på nettet, og kaller det trusler og et angrep på ytringsfriheten.

Trump-administrasjonen utestengte tirsdag fem europeiske borgere, deriblant tidligere EU-kommissær Thierry Breton, og beskyldte dem for å arbeide for å sensurere ytringer eller urettferdig angripe amerikanske teknologiselskaper. Breton var en av hovedarkitektene bak EUs Digital Services Act (DSA), et lovverk som skal tvinge nettplattformer til å ta tak i ulovlig innhold.

Brussel sa at de "fordømmer på det sterkeste" forbudene og advarte om at de kunne komme til å svare "raskt og resolutt" for å forsvare sin regulatoriske autonomi. En talsperson for Europakommisjonen understreket at ytringsfrihet er en kjerneverdi som deles av både Europa og USA.

EU, Frankrike og Tyskland

Frankrikes president Emmanuel Macron sa at tiltakene var "intimidering og tvang" som hadde som mål å undergrave Europas digitale suverenitet, og la til at DSA ble vedtatt gjennom en demokratisk prosess for å sikre rettferdig konkurranse og gjøre nettområdet tryggere.

Tysklands justisdepartement sa at utestengelsen av to tyske aktivister var uakseptabel, og avviste USAs påstander om at Europas digitale regler er ensbetydende med sensur. "Reglene som vi lever etter i det digitale rom i Europa, blir ikke bestemt i Washington," het det.

Striden følger etter nylige EU-håndhevingstiltak mot amerikanske teknologibedrifter, inkludert en bot ilagt Elon Musks X-plattform, og belyser de økende transatlantiske spenningene om ytringsfrihet, regulering av Big Tech og digital styring.