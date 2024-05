EU har bestemt at Fortnite nå kan komme tilbake til iPad

HQ

Etter flere års kamp mellom Epic Games og Apple ble det i fjor klart at Apple tok feil, og at Epic fikk lov til å slippe sin battle royale-gigant til formatet uten å gi 30% av Vbucks-inntektene direkte til Apple. Fortnite ble dermed rullet ut igjen til iPhone i 2023, og nå kunngjør EU at de ser på iPad OS på nøyaktig samme måte som iPhone OS, og at Epics spill nå også kan lanseres på nytt for iPad. Som med iPhone-versjonen vil spillet imidlertid ikke bli lagt ut i Appstore fordi Apple fortsetter å oppføre seg som dumme barnerumper, men via Epics eksterne system kan du veldig snart spankulere hjem til Raptor, Peely og alle de andre og hoppe fra den ultra-populære skolebussen - igjen.

"I dag sa EU-kommisjonen at iPad-er også må være i samsvar med Digital Markets Act. Vi jobber på spreng for å få Fortnite og @EpicGames Store til iPhones i EU snart, og iPads i år!"