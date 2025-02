HQ

I en slående motsetning til sin geopolitiske holdning brukte EU mer på russisk olje og gass enn det bevilget i økonomisk støtte til Ukraina i 2024, ifølge en fersk rapport fra Centre for Research on Energy and Clean Air.

Mens EU kanaliserte nesten 22 milliarder euro til kjøp av russisk fossilt brensel, gikk bare 19 milliarder euro til å styrke Ukrainas økonomi, noe som avslører EUs vedvarende avhengighet av energiforsyninger fra Moskva, til tross for løftet om å svekke Russlands krigsøkonomi.

EU har innført flere runder med sanksjoner mot Russland, men smutthull i håndhevelsen har gjort det mulig for milliarder av kroner å fortsette å strømme inn i Kremls kasse, med skyggeflåter og indirekte kjøp som holder liv i handelen.

Analytikere mener at en innstramming av restriksjonene på russisk energi vil kunne redusere Moskvas inntekter med 20 %, men politisk og økonomisk nøling i Europa fortsetter å bremse avgjørende tiltak. Inntil videre gjenstår det å se om EU vil ta dristigere skritt for å tette disse økonomiske hullene og prioritere økonomisk støtte til Ukraina fremfor hensynet til energisikkerhet.