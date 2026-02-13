EU-lederne støtter en "kjøp europeisk"-strategi

HQ

Lederne for EUs 27 medlemsland har blitt enige om å fremme en "Buy European"-politikk som tar sikte på å beskytte viktige strategiske industrier, etter et toppmøte i Øst-Belgia med fokus på å gjenopprette unionens konkurranseevne. Etter møtet sa Det europeiske råds president António Costa at det var bred enighet om å styrke sektorer som forsvar, romfart, ren teknologi, kunstig intelligens og betalingssystemer. Europakommisjonens president Ursula von der Leyen lovet en handlingsplan innen mars for å styrke det indre markedet, redusere byråkratiet og støtte fremvoksende industrier.

Toppmøtet, som ble holdt på Alden Biesen slott, gjenspeilte en økende bekymring for at Europa sakker akterut i forhold til USA og Kina på grunn av høye energikostnader, globale handelsspenninger og sterkt subsidiert kinesisk eksport. Belgias statsminister Bart De Wever advarte mot en "eksistensiell krise" preget av fabrikknedleggelser og fallende investeringer. Frankrikes president Emmanuel Macron hevdet at europeisk preferanse i offentlige kontrakter var avgjørende i sektorer som ren teknologi, stål og forsvar, og beskrev det som et defensivt svar på urettferdig konkurranse.

Det er imidlertid fortsatt splittelse. Tysklands forbundskansler Friedrich Merz har tatt til orde for en bredere "Made with Europe"-tilnærming som opprettholder åpenheten overfor handelspartnere, mens Irlands statsminister Michéal Martin advarte mot å undergrave EUs forpliktelse til frihandel. De tidligere italienske statsministrene Mario Draghi og Enrico Letta, som talte til lederne, har begge oppfordret til dypere økonomisk integrasjon for å hindre at Europa sakker ytterligere akterut i en stadig mer fragmentert verdensøkonomi...