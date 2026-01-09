EU lover 620 millioner euro til støtte for Syrias gjenoppbygging og humanitære behov

HQ

EU vil bidra med rundt 620 millioner euro (722 millioner dollar) til Syria i løpet av 2026 og 2027 for å støtte gjenoppbyggingen etter krigen, bilateral bistand og humanitær nødhjelp, sa Europakommisjonens president Ursula von der Leyen fredag under et besøk i Damaskus.

I sin tale i den syriske hovedstaden sa von der Leyen at omfanget av gjenoppbyggingsbehovene fortsatt er overveldende etter mange år med konflikt og økonomisk kollaps under tidligere president Bashar al-Assad. Hun sa at EUs støtte vil fokusere på gjenoppbygging av viktige tjenester, støtte til sivilbefolkningen og stabilisering av lokalsamfunn som er på vei ut av mer enn et tiår med krig.

Kunngjøringen kommer etter at EU i fjor opphevet sine mangeårige økonomiske sanksjoner mot Syria etter Assads fall, noe som åpnet døren for et fornyet engasjement med Damaskus. Von der Leyen sa at Brussel nå tar sikte på å gjenoppta samtalene om en samarbeidsavtale med Syria og planlegger å lansere et nytt politisk partnerskap, inkludert diplomatiske møter på høyt nivå i første halvdel av 2026.

Samtidig uttrykte hun bekymring over den fornyede volden i Nord-Syria, og beskrev de nylige sammenstøtene i Aleppo mellom regjeringsstyrker og kurdiske krigere som alarmerende. Von der Leyen understreket at det er et presserende behov for en vedvarende dialog mellom alle syriske parter for å forhindre ytterligere ustabilitet.