EU vil at mobiltelefonbatterier skal vare lenger

HQ

EU-kommisjonen ønsker å slå ned på mobiltelefonprodusentene igjen for å tvinge dem til å lage enheter som er mer holdbare, varer lenger og er lettere å reparere og bytte ut komponentene til.

Som The Verge rapporterer kommer dette i form av en rekke nye forslag som krever at produsenter leverer deler til profesjonelle reparatører, og også lager batterier som enten lever i minst fem år, eller beholde 80% kapasitet etter 1000 oppladinger. Det vil også være en forskrift som gjør at programvareoppdateringer ikke lenger skal ha negativ innvirkning på batterilevetiden, noe Apple ofte har blitt beskyldt for.

Financial Times legger til at hvis man bruker disse reglene og forlenger levetiden på smarttelefoner vil det tilsvare å ta rundt fem millioner biler av veien, noe som selvfølgelig vil redusere e-avfall og forbedre gjenvinningsgraden enormt.

Det er imidlertid verdt å merke seg her at disse reglene ikke gjelder for alle smarttelefoner og enheter, da enheter som er beregnet på blant annet høysikkerhetsmiljøer ser ut til å være unntatt så langt.