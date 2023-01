EU vil slå ned på lootbokser i spill

HQ

Etter en rapport fra MEP Adriana Maldonado López har Europaparlamentet stemt overveldende for å etablere nye, standardiserte regler som gir spillere større beskyttelse mot lootboksmekanikker og andre kjøp i spillet.

I rapporten antas det at det ikke gjøres nok for å beskytte forbrukerne mot rovdrift på inntektsgenereringspraksis i spill. Ifølge López fremhever rapporten "det positive ved denne banebrytende industrien, men også sosiale risikoer vi må huske på, som virkningen av spill på mental helse. Dette er noe som spesielt kan påvirke yngre spillere.

Tidligere har det vært oppfordringer om å forby lootbokser og lignende mekanikker, eller i det minste aldersbegrense spillene som bruker dem. Imidlertid har mye av spillindustrien beveget seg mot et Battle Pass-system som tar pengene dine uten å involvere gambling.

Det er noen titler som fortsatt holder ut på lootbokser, for eksempel CS: GO, men selv om denne rapporten fører til en nedslåing på dem kan det være for sent for de fleste spillere. Bortsett fra å kritisere bruken av kjøpsmekanikker i spill roste rapporten også spill for verdien i utdanning og for spillernes mentale helse, så det er ikke bare undergang og dysterhet.