EU vurderer sanksjoner mot videospillsektoren i forbindelse med russiske droneoperasjoner i Ukraina

EU undersøker muligheten for å sanksjonere videospillindustrien etter at det har kommet frem påstander om at det russiske militæret bruker spillkonsoller til å kontrollere droner i den pågående konflikten med Ukraina, skrev Financial Times i en nyhetsrapport 28. januar, der de siterte EUs utenrikspolitiske sjef Kaja Kallas. Kaja Kallas, EUs høyrepresentant for utenrikssaker, understreket at unionen gransker alle verktøy som hjelper Russland i krigføringen, selv noe så usannsynlig som spillmaskinvare. Dette er en del av en bredere diskusjon i EU om den 16. runden med sanksjoner, som skal sammenfalle med treårsdagen for Russlands invasjon av Ukraina. Sanksjonene kan også rette seg mot russisk energi- og maritim industri, med sikte på å lamme Moskvas krigskapasitet. I mellomtiden står Ukraina overfor vedvarende droneangrep, og nesten 100 russiske droner har forsøkt å trenge gjennom forsvaret, selv om mange av dem ble avskjært eller omdirigert.

