Eufy Omni C28 byr på premium kraft til en budsjettvennlig pris

Vi har sett på mange robotstøvsugere opp gjennom årene, men i vår nyeste video setter vi søkelyset på noe litt annerledes. Sammen med Eufy tar vi en nærmere titt på den nye Eufy Omni C28 - en modell som har som mål å levere flaggskipfunksjoner uten flaggskipprisen.

Med 15 000 Pa sugekraft, selvrensende mopping og en helautomatisk Omni Station lover C28 kraftig, håndfri rengjøring med minimal innsats. Legg til smart navigasjon og appkontroll, og den er posisjonert som en seriøs konkurrent i verdisegmentet.

Sjekk ut videoen vår under for å se Eufy Omni C28 i aksjon!