Euro Truck Simulator 2 og American Truck Simulator får multiplayer-modus

Du ser på Annonser

Utvikleren SCS Software meddeler at en ny funksjo kalt Convoy er på vei til deres simulatorer Euro Truck Simulator 2 og American Truck Simulator. Via 1.41-oppdateringen har en åpen beta blitt sluppet så du allerede nå kan prøvespille Convoy, som lar deg konfigurere og være vert for egne private sessions (passord valgfritt), hvor du kan spille med venner eller andre digitale lastebilsjåfører. Teamet vil også forbedre funksjonen ytterligere via feedback fra communityet.

Selv om det allerede er mange mods tilgjengelig i Euro Truck Simulator 2 og American Truck Simulator, er det fortsatt fint å se at utvikleren fortsetter å jobbe med å gjøre sine egne spill bedre. Er du interessert i å prøve betaen finner du alle detaljer her.

Takk, PCgamer