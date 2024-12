EuroLeagues aksjonærer godkjenner Final Four 2025 i Abu Dhabi, med to stemmer imot

HQ

EuroLeague Final Four flytter til Abu Dhabi neste år. Til tross for at det er den beste europeiske klubbbasketballkonkurransen, har aksjonærene i Euroleague godkjent at Abu Dhabi, hovedstaden i De forente arabiske emirater, blir den første ikke-europeiske byen som skal være vertskap for semifinalene og finalene i turneringen.

Som Eurohoops informerte, godkjente de tretten aksjonærene avgjørelsen. To lag stemte imot, Olympiakos og Real Madrid, mens elleve stemte for: Anadolu Efes, Baskonia, CSKA, EA7 Emporio Armani Milan, FC Barcelona, FC Bayern München, Fenerbahce Beko, LDLC ASVEL Villeurbanne, Maccabi Playtika Tel Aviv, Panathinaikos Aktor og Zalgiris.

IMG (International Management Group) presenterte et tilbud som ville doble inntektsprognosene for arrangementet, og vant over forslaget om å ta det til Beograd Arena for de neste tre årene.

Dermed vil EuroLeague final four finne sted på Etihad Arena, som går av stabelen 23.-25. mai 2025. Den ordinære sesongen avsluttes 10.-11. april 2025, og sluttspillet varer fra 22. april til 7. mai.

De seks første lagene i EuroLeague går videre til sluttspillet, og de fire neste beste lagene får en ny sjanse i play-ins. For øyeblikket spilles ukekamp 13 av 34, med Paris på førsteplass og den nåværende vinneren Panathinaikos på femteplass.