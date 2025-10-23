Sport
Europa League-resultater torsdag 23. oktober: Hvem leder i ligafasen?
Resultater fra 3. runde i Europa League - ligafasen.
Den tredje serierunden i Europa League er ferdigspilt, og etter tre runder er det kun tre klubber som ligger øverst på tabellen med ni av ni poeng: Midtjylland, Braga og Lyon. Aston Villa og Lille, to av favorittene til UEFA-turneringen, tapte ukens kamper mot Go Ahead Eagles og PAOK.
På den andre siden ligger Nice, Salzburg, Utrecht og Rangers på bunnen uten poeng. Roma tapte sin andre kamp og ligger på 23. plass, like foran nedrykksstreken, mens Nottingham Forest tok sin første seier i ligaen, og Betis spilte uavgjort.
Dette er resultatene av Europa League torsdag 23. oktober :
- Braga 2 - 0 Crvena zvezda
- Brann 3 - 0 Rangers
- FCSB 1 - 2 Bologna
- Fenerbahce 1 - 0 Stuttgart
- Go Ahead Eagles 2 - 1 Aston Villa
- Genk 0 - 0 Betis
- Lyon 2 - 0 Basel
- Salzburg 2 - 3 Ferencvaros
- AS Roma 1 - 2 Plzen
- Celta Vigo 2 - 1 Nice
- Celtic 2 - 1 Sturm Graz
- Feyenoord 3 - 1 Panathinaikos
- Freiburg 2 - 0 Utrecht
- Lille 3 - 4 PAOK
- Maccabi Tel Aviv 0 - 3 Midtjylland
- Malmö FF 1 - 1 Dinamo Zagreb 1
- Nottingham Forest 2 - 0 Porto
- Young Boys 3 - 2 Ludogorets
Hvem tror du vinner Europa League i 2026?