Europa League-resultater torsdag 23. oktober: Hvem leder i ligafasen?

Den tredje serierunden i Europa League er ferdigspilt, og etter tre runder er det kun tre klubber som ligger øverst på tabellen med ni av ni poeng: Midtjylland, Braga og Lyon. Aston Villa og Lille, to av favorittene til UEFA-turneringen, tapte ukens kamper mot Go Ahead Eagles og PAOK.

På den andre siden ligger Nice, Salzburg, Utrecht og Rangers på bunnen uten poeng. Roma tapte sin andre kamp og ligger på 23. plass, like foran nedrykksstreken, mens Nottingham Forest tok sin første seier i ligaen, og Betis spilte uavgjort.

Dette er resultatene av Europa League torsdag 23. oktober :



Braga 2 - 0 Crvena zvezda



Brann 3 - 0 Rangers



FCSB 1 - 2 Bologna



Fenerbahce 1 - 0 Stuttgart



Go Ahead Eagles 2 - 1 Aston Villa



Genk 0 - 0 Betis



Lyon 2 - 0 Basel



Salzburg 2 - 3 Ferencvaros



AS Roma 1 - 2 Plzen



Celta Vigo 2 - 1 Nice



Celtic 2 - 1 Sturm Graz



Feyenoord 3 - 1 Panathinaikos



Freiburg 2 - 0 Utrecht



Lille 3 - 4 PAOK



Maccabi Tel Aviv 0 - 3 Midtjylland



Malmö FF 1 - 1 Dinamo Zagreb 1



Nottingham Forest 2 - 0 Porto



Young Boys 3 - 2 Ludogorets



Hvem tror du vinner Europa League i 2026?