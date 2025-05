Europa Universalis V har blitt avduket

Paradox Interactive Paradox Interactive har offisielt annonsert Europa Universalis V, det etterlengtede tilskuddet til sin grand strategy-serie. Spillet er utviklet av Paradox Tinto i løpet av fem år, og foregår mellom 1337 og 1837, og gir spillerne muligheten til å styre hundrevis av nasjoner gjennom historiske epoker.

Blant nyhetene er et detaljert befolkningssystem inspirert av Victoria 3, der du må ta hensyn til ulike sosiale klasser med deres respektive behov og meninger. I tillegg vil spillet inneholde seks forskjellige tidsepoker, som alle påvirker din teknologiske og kulturelle utvikling. Kartdesignet har også blitt betydelig forbedret, med mer nøyaktig geografi og flere nasjoner enn tidligere, og for de som er nysgjerrige, er det allerede mulig å forhåndsbestille via spillets Steam-side. Du kan sjekke ut traileren nedenfor.

"Utfordre dine strategiske ferdigheter gjennom 500 års historie i Europa Universalis V, den nyeste versjonen av det berømte storstrategispillet. Mestre kunsten å krige, handle, utøve diplomati og styre i det største og mest detaljerte Europa Universalis-spillet noensinne. Styr skjebnen til hundrevis av nasjoner og samfunn i en simulert levende verden med uovertruffen dybde og kompleksitet.

"Europa Universalis V bygger videre på seriens kjernekonsept med å utvikle og fremme nasjoner rundt om i en grundig undersøkt historisk verden, og legger til mer detaljert diplomati, en mer sofistikert økonomisk modell, et revidert militærsystem og større logistisk dybde som vil utfordre selv de mest erfarne strategispillerne.

"Vær ambisiøs: Seire i fortidens største strategiske utfordringer. Test ekspertisen din i storslått strategisk planlegging i et verdenslandskap som er større og mer detaljert enn i noe tidligere Paradox Interactive-spill. Utfordre deg selv til å overgå fortidens mest berømte herskere, overgå deres storslåtte prestasjoner og bygg din egen visjon av en detaljrik klode."

Gleder du deg til Europa Universalis V?