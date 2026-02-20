Europas militære stormakter planlegger et felles droneforsvarsinitiativ: Dette er landene som er involvert

HQ

Europas fem største forsvarsmakter forbereder seg på å lansere et felles initiativ for å investere i militære droner, samtidig som krigen i Ukraina endrer prioriteringene på slagmarken og vekker ny bekymring for USAs langsiktige engasjement i NATO.

Forsvarsministre fra Frankrike, Tyskland, Italia, Polen og Storbritannia møtes i Krakow innenfor rammen av den europeiske gruppen av fem forsvarsministre. Ifølge et utkast til uttalelse som Reuters har sett, forventes det at de vil kunngjøre initiativet "Low-Cost Effectors and Autonomous Platforms" (LEAP), som tar sikte på å utvikle og anskaffe autonome droner og tilhørende angrepssystemer.

Droner i Ukraina // Shutterstock

Dette gjenspeiler lærdommen fra Ukraina, der relativt billige avskjæringsdroner har vist seg å være et kostnadseffektivt alternativ til tradisjonelle luftvernmissiler. Europeiske regjeringer forsøker nå å øke produksjonskapasiteten og styrke kontinentets forsvarsindustrielle base, samtidig som de koordinerer innsatsen innenfor både NATO og EU.

Ministrene skal også bekrefte støtten til Ukraina og love et tettere samarbeid for å motvirke russiske hybridtrusler. Initiativet signaliserer et bredere fremstøt fra Europas største militære utgiftsposter for å styrke den strategiske autonomien, samtidig som alliansekoordineringen opprettholdes...