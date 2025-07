Europas og Mexicos ledere tar til motmæle mot Trumps 30 % tollsatser

HQ

Europeiske ledere og Mexicos president Claudia Sheinbaum har kritisert USAs president Donald Trumps siste kunngjøringer om tollsatser. Som det ble offentliggjort i et innlegg på Trumps Truth Social, ser den amerikanske presidenten ut til å innføre tariffer på 30 % mot EU og Mexico fra 1. august.

Mexicos president mente dette var "urettferdig behandling" fra en av landets største handelspartnere, og Europakommisjonens president Ursula von der Leyen uttalte "Vi har alltid vært veldig tydelige på at vi foretrekker en forhandlingsløsning. Det vil vi fortsatt gjøre, og vi vil bruke tiden vi har nå frem til 1. august."

Ifølge Euro News sa Tysklands forbundskansler Friedrich Merz at han har snakket med von der Leyen, Frankrikes president Emmanuel Macron og Donald Trump, og at de er enige om å finne en løsning i løpet av de neste to ukene. EU har for øyeblikket satt gjengjeldelsestollene som skulle tre i kraft mandag 14. juli, på pause.

Andre steder ser det ut til at de globale markedene i stor grad er i ferd med å venne seg til Trumps tolltrusler. Ifølge Reuters falt euroen med 0,13 %, og den amerikanske dollaren steg med 0,28 % mot den meksikanske pesoen. "Ut fra den begrensede markedsreaksjonen å dømme kan det hende at markedene tror at den siste trusselen fra Trump faktisk er en manøver for å få flere innrømmelser", sier Carol Kong, valutastrateg i Commonwealth Bank of Australia.