Europeiske ledere er splittet om fredsbevarende oppdrag i Ukraina

De europeiske lederne er uenige om forslaget om å sende fredsbevarende styrker til Ukraina, etter et krisetoppmøte i Paris 17. februar. Debatten dreier seg om hvordan de skal forholde seg til USAs president Donald Trumps fredssamtaler med Russland, som ble innledet i Riyadh i Saudi-Arabia bare noen dager tidligere.

Ifølge kilder (via Financial Times) er europeiske ledere splittet i spørsmålet, med Frankrike og Storbritannia som støtter en potensiell utplassering av fredsbevarende styrker for å overvåke en demilitarisert sone mellom Ukraina og russiskokkuperte områder, mens land som Tyskland, Spania, Italia og Polen har tatt avstand fra ideen.

Debatten har blitt ytterligere komplisert av russiske innvendinger, der utenriksminister Sergej Lavrov har erklært at eventuelle fredsbevarende tropper fra NATO-medlemmer vil bli sett på som en eskalering. Den britiske statsministeren Keir Starmer har uttrykt vilje til å utplassere britiske styrker, men bare hvis de støttes av en sikkerhetsgaranti fra USA.

Til tross for splittelsen er EU-lederne fortsatt innstilt på å trappe opp og gi sikkerhetsgarantier for Ukraina. Inntil videre gjenstår det å se om det kan oppnås enighet blant de europeiske maktene om deres rolle i å sikre Ukrainas fremtid.