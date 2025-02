Europeiske ledere holder krisemøte i Paris etter Trumps Ukraina-skift

HQ

Frankrikes president Emmanuel Macron var mandag vertskap for et krisemøte i Paris med ledere fra viktige EU-land og Storbritannia for å revurdere strategien deres overfor Ukraina etter USAs store diplomatiske sving.

Trump-administrasjonens direkte kontakt med Kreml, kombinert med hard kritikk av Europas sikkerhetsforpliktelser fra visepresident JD Vance og forsvarsminister Pete Hegseth, har rystet europeiske allierte.

Trumps beslutning om å engasjere Russlands president Vladimir Putin i fredssamtaler - samtidig som han utelukker europeiske ledere - har bare forsterket bekymringene rundt kontinentets rolle i utformingen av Ukrainas fremtid.

Selv om Macrons møte neppe vil føre til umiddelbare politiske endringer, understreker det at det haster med å samle Europa og styrke forsvaret. Inntil videre gjenstår det å se om Europa kan skape et helhetlig svar på Washingtons nye kurs.