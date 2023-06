Evan Peters blir med i Tron: Ares

Vi vet fortsatt ikke når Tron: Ares har premiere, men det virker i alle fall som om Joachim Rønning og kompani skal starte innspillingen veldig snart.

Dette siden The Hollywood Reporter avslører at Evan Peters, blant annet kjent for Monster: The Jeffrey Dahmer Story og som Quicksilver i X-Men-filmene, skal spille slemmingen i Tron: Ares. I samme slengen forteller de at innspillingen av det som betraktes som en reboot av universet starter i august, og siden mye av handlingen vil foregå i vår egen verden denne gangen er det jo mulig at arbeidet går raskere.