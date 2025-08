Evercade får en dose Rare-nostalgi i november

HQ

Blaze Entertainment har avslørt at den neste Evercade-kassetten vil være en hyllest til Rare, som feirer sitt 40-årsjubileum i år. Samlingen, kalt Rare Collection 1, vil bli utgitt 1. november og vil være tilgjengelig for forhåndsbestilling fra 30. november. Og prisen? Rundt 30 dollar, eller rundt 300 kroner - en ganske god pris for en koselig dose nostalgi i en premiumpakke.

Samlingen inneholder tolv spill, hovedsakelig fra Rares tidlige år da de ga ut under navnet Ultimate: Play the Game. Blant titlene finner vi klassikere som Jetpac, Knight Lore og Battletoads. Dette er også første gang noensinne at ZX Spectrum-spill kan spilles på en Evercade-kassett. Som vanlig følger det med en fargemanual, og spillene vil fungere på Evercade VS, Evercade EXP, Evercade Alpha og HyperMegaTech Super Pocket.

De inkluderte spillene er :

Atic Atac (ZX Spectrum), Gunfright (ZX Spectrum), Jetpac (ZX Spectrum), Knight Lore (ZX Spectrum), Lunar Jetman (ZX Spectrum), Sabre Wulf (ZX Spectrum), Underwurlde (C64), Cobra Triangle (8-biters konsoll), R.C. Pro-Am (8-biters konsoll), Battletoads (8-biters konsoll), Conker's Pocket Tales (håndholdt) og Battletoads Arcade (arkade).

Eier du en Evercade? Kommer du til å kjøpe denne Rare-samlingen?