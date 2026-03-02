Gamereactor

nyheter
Banjo-Kazooie

Evercade lanserer en Super Pocket-enhet dedikert til Rare-klassikere

Den spiller selvfølgelig alt fra Evercades retrobibliotek, men har også 14 innebygde titler fra Rares omfattende arkiv.

HQ

Hvis du liker Rare og retrospill, har Evercade nå noe morsomt på lager for deg. De har utviklet en Super Pocket-enhet med Rare-design og 14 innebygde spill, og den fungerer med Evercades øvrige spillsamlinger (over 75 kassetter med rundt 650 spill).

Enheten vil bli utgitt i juni for £49/€59, og spillene som er inkludert er :


  • Banjo-Kazooie (64-biters konsoll)

  • Conker's Pocket Tales (8-biters håndholdt konsoll)

  • Battletoads i Battlemaniacs (16-bits konsoll)

  • Battletoads (8-biters konsoll)

  • Cobra Triangle (8-biters konsoll)

  • R.C. Pro-Am II (8-biters konsoll)

  • Slalom (8-biters konsoll)

  • Snake Rattle 'n' Roll (8-biters konsoll)

  • Solar Jetman: Jakten på det gylne krigsskipet (8-biters konsoll)

  • Atic Atac (hjemmedatamaskin)

  • Jetpac (hjemmedatamaskin)

  • Lunar Jetman (hjemmedatamaskin)

  • Knight Lore (hjemmedatamaskin)

  • Gunfright (hjemmedatamaskin)

Super Pocket-enheten lades via USB-C, har en skikkelig 3,5 mm-kontakt og en 2,8-tommers IPS-skjerm med en oppløsning på 320×240. Se traileren nedenfor for en presentasjon, og gå over her for å lese mer.

HQ
Banjo-Kazooie

