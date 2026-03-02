Evercade lanserer en Super Pocket-enhet dedikert til Rare-klassikere

HQ

Hvis du liker Rare og retrospill, har Evercade nå noe morsomt på lager for deg. De har utviklet en Super Pocket-enhet med Rare-design og 14 innebygde spill, og den fungerer med Evercades øvrige spillsamlinger (over 75 kassetter med rundt 650 spill).

Enheten vil bli utgitt i juni for £49/€59, og spillene som er inkludert er :



Banjo-Kazooie (64-biters konsoll)



Conker's Pocket Tales (8-biters håndholdt konsoll)



Battletoads i Battlemaniacs (16-bits konsoll)



Battletoads (8-biters konsoll)



Cobra Triangle (8-biters konsoll)



R.C. Pro-Am II (8-biters konsoll)



Slalom (8-biters konsoll)



Snake Rattle 'n' Roll (8-biters konsoll)



Solar Jetman: Jakten på det gylne krigsskipet (8-biters konsoll)



Atic Atac (hjemmedatamaskin)



Jetpac (hjemmedatamaskin)



Lunar Jetman (hjemmedatamaskin)



Knight Lore (hjemmedatamaskin)



Gunfright (hjemmedatamaskin)



Super Pocket-enheten lades via USB-C, har en skikkelig 3,5 mm-kontakt og en 2,8-tommers IPS-skjerm med en oppløsning på 320×240. Se traileren nedenfor for en presentasjon, og gå over her for å lese mer.