Evercade lover "minst" 14 spillsamlinger før mars 2024

Hvis du er interessert i retrospill, er sjansen stor for at du er kjent med Evercade EXP (hvis ikke, sjekk ut vår anmeldelse). Det er en bærbar enhet som også kan kobles til TV-en din for å nyte klassiske titler som ble utgitt i en tid da lootbokser, mikrotransaksjoner, live service, kosmetiske skinn og flekker ikke ble oppfunnet ennå. I utgangspunktet ferdige spill uten merkbare feil, ment å nytes for alltid, alt levert på cartidge i en plastboks med en manual. Som det pleide å være.

Så langt har Evercade levert et ganske imponerende utvalg av selskaper ombord og støtter enheten (som Atari, Bandai Namco og Capcom), og det virker som om de heller ikke har noen plan om å bremse. Fra og med nå og frem til februar 2024 lover de «minst» 14 spillsamlinger, med The C64 Collection 2 og Toaplan Arcade 2 som lanseres først i april. En av de kommende samlingene er også lovet å ha Amiga-spill.

Trailere for The C64 Collection 2 og Toaplan Arcade 2 finner du nedenfor. Er du interessert i retrospill og har du prøvd Evercade?

