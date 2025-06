Everdeep Aurora kommer til PC og Switch neste måned

Det ble nettopp bekreftet på Wholesome Games Direct showet at utvikleren Nautilus Games vil se etter å lansere eventyrspillet Everdeep Aurora på PC og Nintendo Switch (1 ikke 2) i juli.

HQ

Spillet dreier seg om kattungen Shell, som bruker et bor til å grave seg gjennom underjordiske dyp i et forsøk på å finne sin forsvunne mor. Spillet er designet som et 2D-spill helt uten kamphandlinger, og handler om å komme seg dypere og dypere for å avdekke mørke hemmeligheter som skjuler seg i steinene.

Everdeep Aurora er planlagt lansert på PC (via Steam) og Switch den 10. juli, og det er planer om å lansere en demo av spillet snart som en del av Steam Next Fest.