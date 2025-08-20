EverSiege: Untold Ages debuterer i Early Access denne høsten

Som en del av Future Games Show har utvikleren Tindalos Interactive bekreftet Early Access-lanseringsvinduet for sitt actionstrategispill EverSiege: Untold Ages. Prosjektet, som skal debutere på PC allerede i høst, kommer fra det samme teamet som nylig ga verden Aliens: Dark Descent.

EverSiege: Untold Ages er designet som en opplevelse som kombinerer action, strategi og roguelite-elementer, og er en PvE-tittel som har blitt inspirert av MOBA-er og til og med Warcraft 3 mods. Tanken er at spillerne inntar rollen som halvguder som har fått i oppgave å forsvare den siste menneskebyen, Bastion, der målet er å snu konflikten og lede et angrep inn i motstanderens territorium i løpet av sju dager.

Når det gjelder hvorfor spillet debuterer i en Early Access-tilstand, har kreativ direktør Romain Clavier kommentert følgende: "Spillernes tilbakemeldinger spiller allerede en avgjørende rolle i utformingen av EverSiege: Untold Ages.Dette er vårt mest ambisiøse prosjekt noensinne, og for å realisere det på best mulig måte trenger vi deres innspill tidlig i utviklingen. Ved å samle inn spillernes tilbakemeldinger kan vi finjustere systemer og kommende funksjoner mens det fortsatt er tid til å gjøre meningsfulle endringer."

Den nøyaktige datoen for Early Access-lanseringen er ennå ikke oppgitt, men du kan se den nyeste traileren for spillet nedenfor.