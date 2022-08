Everslaught Invasion, et solo- eller co-op actionspill for Meta Quest 2

Fast Travel Games har avduket Everslaught Invasion, et VR-actionspill utviklet eksklusivt for Meta Quest 2, som vil bli vist for publikum for første gang i sin fullversjon under Gamescom 2022.

Spillet plasserer deg i skoene til en kriger av Clerid-ordenen, som kjemper for å stoppe den ustoppelige fremgangen til den zombie-liknende horden av Corrupted. Spillet kan nytes alene eller i co-op med en annen Meta Quest 2-bruker, og vil ha et dypt progresjonssystem og masse bevegelse takket være bruken av en uttrekkbar gripekrok. Og selvfølgelig et rikt arsenal av nærkamp- og avstandsvåpen som kan brukes avhengig av hvilken av de tre forskjellige karakterklassene du velger: Warrior, Rogue eller Vanguard.

Vi kommer nok med flere detaljer i løpet av de kommende dagene når vi selv har fått prøvd Everslaught Invasion på Gamescom.

Her er noen skjermbilder fra spillet, samt en teasertrailer.