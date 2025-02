Evertons nye stadion åpner for første gang for noen fans, og vil bli "misunnelig på alle"

HQ

Ballen har rullet for første gang på det nye Everton Stadium. Selv om det ikke blir Premier League-kamper før neste sesong, står stadion ferdig, og 10 000 heldige fans, som ble valgt ut via en avstemning, var de første som fikk overvære en fotballkamp på det nye stadionet. Det var en vennskapskamp mellom Everton og Wigan Athletic for U18-lag, som endte med 2-1-nederlag for "Toffees", kallenavnet på den historiske klubben som stolt kan vise frem et vakkert stadion i havnen i Liverpool.

Det nye stadionet er resultatet av fire års arbeid, og en estimert kostnad på 750 millioner pund eller 800 millioner pund. Rundt 55 millioner pund av disse ble ifølge The Guardian brukt på å bevare kulturarven i Bramley-Moore-dokken, inkludert jernbanesporene som fraktet kull til dampskipene og de opprinnelige dokkmurene. Det forventes at stadionet vil tiltrekke seg 1,4 millioner besøkende årlig, skape 15 000 arbeidsplasser og bidra med 1,3 milliarder pund til den britiske økonomien i løpet av sin levetid.

Keith Southern, den 16 år gamle spilleren som scoret Evertons eneste mål i kampen, et sent straffespark, sa at det var et veldig stolt øyeblikk å være blant de første som spilte på stadion. "Det er utrolig, det er ikonisk. Geografien ved vannkanten, men selv når du ser utover det, når du kommer inn, har den en helt spesiell følelse."

Inne på stadionet, som har plass til 52 888 tilskuere, er det et stort vindu med utsikt over byen, der solen går ned over havet. En fan som ble intervjuet av BBC Sport sier at "den utsikten får du ikke på Anfield". Everton-fansen vil helt sikkert synes det er trist å forlate ikoniske Goodison Park, men det nye stadionet (som allerede er bekreftet å være vertskap for EM i 2028) ser ut til å ha overbevist alle fansen. "Det kommer til å bli tungt å forlate Goodison, men når du ser dette, kommer alle til å misunne deg det", sa en annen fan.