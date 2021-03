Everwild tilbyr noe "verden aldri har sett tidligere"

Du ser på Annonser

Tross at det ble annonsert tilbake i 2019 vet vi fortsatt i prinsippet ingenting om Rares kommende Everwild. Det spekuleres ofte at de skal ha visse Pokémon-inspirerte innslag samt onlinestøtte, men det eneste vi vet med sikkerhet er at det ser voldsomt lekkert ut (sjekk ut den seneste traileren ovenfor).

Nå har spillets "lead designer", James Blackham, kommenter Everwild på LinkedIn til potensielle medarbeidere og skriver: "something unique is brewing at Rare". Han legger dessuten til: "it's something the world doesn't have and hasn't seen before".

Forhåpentligvis får vi nye livstegn fra Everwild under årets heldigitale E3-messe, som det høres ut som at vi kan forvente noe skikkelig originalt.