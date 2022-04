Everybody's Golf-serverne legges ned i september

HQ

Sony meddeler at deres Everybody's Golf snart mister onlinemodusen. I en oppdatering på Playstation Store skriver de at Everybody's Golf fortsatt kan spilles etter september, men kun offline.

"Online servers for Everybody's Golf will shut down on 30th September 2022. All online features (including online multiplayer modes) will cease on that date. You will still be able to play and enjoy the game in single-player offline modes."

Når det kommer til nøyaktig hva spillet mister 30. september, snakker vi rangeringer og muligheten til å delta i internasjonale turneringer samt muligheten til å få visse trofeer. Hvis du vil ha Platinum i Everybody's Golf må du derfor gjøre det innen 30. september med andre ord.