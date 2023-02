Everything Everywhere All at Once vinner flest SAG-priser gjennom tidene

HQ

Screen Actors Guild eller SAG Awards er en feiring av menneskene som bidrar til å bringe karakterene vi elsker til liv, enten for filmer eller TV-serier. Nylig fant den 29. SAG-prisen sted, og filmkategoriene på arrangementet ble dominert av Everything Everywhere All at Once.

I hver kategori den ble nominert til, tok Everything Everywhere All at Once hjem en pris, inkludert en annen seier for Michelle Yeoh og Ke Huy Quan, som tjente seg fremragende ytelse av en kvinnelig skuespiller i en hovedrolle og fremragende ytelse av en mannlig skuespiller i en birolle henholdsvis.

Jamie Lee Curtis tok hjem prisen for fremragende ytelse av en kvinnelig skuespiller i en birolle, hvor hun ble nominert sammen med Stephanie Hsu, som også spilte hovedrollen i filmen. Til slutt tok Everything Everywhere All at Once hjem trofeet for fremragende ytelse av en rollebesetning i en film, og brakte totalsummen av priser opp til fire. Dette er en rekordstor mengde seire for en enkelt film på SAG Awards.

Hva syntes du om alt overalt på en gang? Sjekk ut resten av vinnerne her.