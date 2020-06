Evil Dead 4 er på vei

Du ser på Annonser

Evil Dead-serien er ikonisk, ingen tvil om det, men den gikk i en litt annen retning for en del år siden, hvor en mer uhyggelig remake ankom. Deretter har det i årevis florert rykter om en potensiell fortsettelse av den originale filmserien med Bruce Campbell tilbake i hovedrollen som Ash.

Og nå ser det ut til at det virkelig skjer, eller i hvert fall halvveis. I et intervju med Empire bekrefter Campbell endelig at filmen offisielt er under utvikling. Han forteller dessuten at det blir Lee Cronin som skal regissere, og at Campbell og Sam Raimi skal produsere.

Men Campbell selv vender ikke tilbake som Ash i filmen, som i stedet byr på en ny hovedperson. Den heter "Evil Dead Now", og ifølge Campbell ankommer den "as soon as practical". Han forteller også litt mer om tonen:

"We just want to keep the series current. And the mantra, really, is that our heroes and heroines are just regular people. That's what we're going to continue."

Har du ventet på dette?