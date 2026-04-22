Evil Dead Burn har premiere i juli, og byr på "en familiegjenforening fra helvete"

Gjør deg klar for massevis av blod. Warner Bros. har avslørt den eksakte premieredatoen for den kommende skrekkfilmen, Evil Dead Burn, som er regissert av Sebastien Vanicek og kommer på kino i juli.

Delt som en del av en ny trailer som gir et kort innblikk i hva du kan forvente av den grusomme og skremmende filmen, nevnes det at Evil Dead Burn vil ankomme 10. juli for noen regioner, med den britiske premieredatoen planlagt til 24. juli. Du kan se denne nye traileren nedenfor.

Med Souheila Yacoub, Tandi Wright, Hunter Doohan, Luciane Buchanan, Errol Shand, Maude Davey, George Pullar og Greta Van Den Brink i hovedrollene, er handlingen synopsis for Evil Dead Burn har blitt delt. Det er beskrevet som følger :

"Etter å ha mistet mannen sin, søker en kvinne trøst hos svigerforeldrene i deres bortgjemte familiehjem. Etter hvert som de en etter en blir forvandlet til Deadites - noe som gjør samlingen til en familiegjenforening fra helvete - oppdager hun at løftene hun avla i livet ... lever videre selv i døden."

