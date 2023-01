Sent i går offentliggjorde Warner Bros. Discovery en kort teasertrailer og plakat for Evil Dead Rise, men det må være lov å si at de to bare var barnemat i forhold til hva denne kvelden avsluttes med.

Som lovet har vi fått den første skikkelige traileren for Evil Dead Rise, og det er absolutt ingen tvil om at filmen er tro til franchisens mørke humor, spenningsbyggende scener, litervis med blod og generelt lysten for mange til å gå i fosterstilling i godstolen eller sofaen.