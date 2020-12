Evil Dead: The Game byr på PVP og co-op

Under The Game Awards forrige uke ble det avslørt mange nye spennende titler. En av dem var Evil Dead: The Game. Nå vet vi mer om denne tittelen, som er basert på Sam Raimis kult-skrekkfilm.

IGN skriver at spillet, som er utviklet av Saber Interactive, både har PVP og co-op-muligheter. Saber Interactive forteller at et lag på fire må gå sammen for å bekjempe de onde maktene, mens andre vil ta kontroll over den mektige Kandarian-demonen for å jakte på Ash og vennene hans mens de besitter Deadites, miljøet og til og med de overlevende selv.

Skuespilleren Bruce Campbell, som spilte hovedrollen Ash i Evil Dead-filmene og i tv-serien Ash vs. Evil Dead, returnerer til rollen sin i spillet også.

Er du interessert i Evil Dead: The Game?