Evil Dead: The Game solgte over en halv million eksemplarer i løpet av de første fem dagene

Sabre Interactives eier Embracer Group fortsetter å presentere fine tall for sine utgivelser. Deres nyeste utgivelse, Evil Dead: The Game, som har fått ganske greie anmeldelser, har solgt over en halv million eksemplarer på bare fem dager. Det avslører Matt Karch i Embracers finansrapport for finansåret 2021/2022.

Evil Dead: The Game skulle egentlig komme i 2021, men ble først utsatt til februar 2022 og til slutt mai 2022 da Saber Interactive trengte mer tid til å polere det samt legge til en singleplayer-del. Heldigvis ble det ingen flere utsettelser og spillet ble passende nok sluppet fredag den 13. mai. Det gjenstår å se om det fortsetter å selge bra eller om det bremser ned i fremtiden.

Vi kommer med en anmeldelse snart.