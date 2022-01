Evil Dead: The Game utsatt igjen

HQ

Allerede i august fortalte Boss Team Games at Evil Dead: The Game ikke ville rekke å slippes i 2021 likevel, og sa at planen i stedet var en lansering i februar. Som veldig mange andre tilfeller de siste månedene blir ikke det tilfellet heller.

Utviklerne avslører at Evil Dead: The Game har blitt utsatt atter en gang, og denne gangen passende nok til fredag den 13. mai. De lover uansett å gi oss en ny trailer og mer en gang neste måned, så det er i alle fall et lite lyspunkt i tillegg til mer tid med Dying Light 2 Stay Human, Sifu, Horizon Forbidden West, Destiny 2: The Witch Queen, Elden Ring og de andre godbitene som slippes i februar.