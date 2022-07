Evil Dead: The Game utvides med innhold fra Army of Darkness

HQ

Evil Dead: The Game tok ikke akkurat spillverdenen med storm, men er likevel en utmerket hyllest til den klassiske filmen.

Nå får eiere av spillet en ny unnskyldning for å gå på zombie-jakt med vennene sine, ettersom den nettopp utgitte Army of Darkness-oppdateringen tilbyr massevis av gratis innhold basert på seriens tredje film.

Army of Darknes bringer et nytt kart, Castle Kandar, to nye våpen samt en "singleplayer-utforskingsmodus". I forbindelse med oppdateringen lanseres også en rekke kosmetiske gjenstander, men disse må man betale for.