I mars ble Evil Genius 2: World Domination lansert på PC, og i løpet av sommeren avslørte utvikleren Rebellion at det ville komme til konsollene i løpet av høsten.

Og det løftet klarer de å holde, for konsollversjonene har nåt fått en konkret lanseringdato. De har bekreftet via en pressemelding sendt til Gamereactor at spillet slippes på PC4, PS5, Xbox One og Xbox Series den 30. november.

Spillet har dessuten fått en ny trailer, som du kan se nedenfor.