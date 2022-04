Ewan McGregor: Å kjempe mot Darth Vader "skremte dritten ut av meg"

HQ

Dersom man skulle stemme på verdens beste filmskurk gjennom tidene, ville trolig Darth Vader havnet på toppen. Denne Sith-lorden har virkelig alt, inkludert et veldig truende utseende som kan skremme hvem som helst.

En som virkelig fikk smake på dette var Ewan McGregor, som nok en gang spiller Obi-Wan Kenobi i den kommende TV-serien med samme navn, som har premiere i slutten av mai. Som du sikkert vet er Hayden Christensen tilbake som Darth Vader i serien, og vil ha minst én kampscene mot general Kenobi.

McGregor hadde følgende å si om den episke kampen i et intervju med Total Film og hevdet at han var livredd under innspillingen:

"I've never met Darth Vader. I had rehearsed the scene with Vader, but not with the helmet on or anything like that. When we came to do the scene, when they shouted 'action', he had to come from behind me. I turned around, and fucking Darth Vader was coming at me. It was like I was six again. I'd never acted into Vader's helmet. I'd never looked him in the eye.

It scared the shit out of me. I'm not joking. It gave me a proper jolt of absolute fear. I was like, 'Oh my God, that's not acting. That's real. I'm really, truly frightened right now.' And the same thing would happen with the Stormtroopers. I'd worked with Clone troopers before, but so many of them were CGI. I never worked with Stormtroopers, and, again, I was like seven years old again. Because when you're actually faced with a Stormtrooper, with a blaster, it's like: 'Fucking hell.'"

Mange av oss ble kjent med Darth Vader da vi var barn, og McGregor sier at å møte Vader var akkurat som å være barn igjen, dette fordi Vader er så skummel:

"It's like actual childhood memories of being scared. That's how deeply it's in us. I've acted for 30 years, and I've never been genuinely frightened when I'm acting frightened... But I had moments on this that were genuinely quite scary. It's so funny."

La oss bare si at dette ikke akkurat reduserte hypen vår for Obi-Wan Kenobi-serien...