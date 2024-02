Ewan McGregor har veldig lyst til å lage en ny sesong av Obi-Wan Kenobi.

Ewan McGregor har gjort mange flotte prestasjoner i løpet av karrieren, men hans mest kjente er rollen som en yngre Obi-Wan Kenobi. McGregor har spilt Star Wars-karakteren i over to tiår nå, og han vil fortsatt se mer av ham.

I en tale på Megacon Orlando ga McGregor uttrykk for at han håpet Disney jobbet med en ny sesong av Obi-Wan Kenobi. "Det skulle opprinnelig bli en film, og jeg har ofte tenkt, burde det ha blitt en film?", sa han. "Men jeg synes det er flott at de gjorde det på den måten, og det er en lengre historie, og forhåpentligvis er den mer tilfredsstillende. Vi fikk mer tid til å skape en historie. La oss håpe at de lager en til. Kan alle skrive til Disney?"

Den første sesongen av Obi-Wan Kenobi hadde premiere i 2022 og fikk en ganske solid mottakelse av kritikerne, selv om mange fans syntes den var middelmådig. Likevel er det etterspørsel etter en ny sesong, men det ser ut til at Disneys Star Wars-prioriteringer akkurat nå er andre steder.