Ewan McGregor i hovedrollen i David Robert Mitchells dinosaurfilm

Vi har visst en stund at regissøren av It Follows, David Robert Mitchell, jobber med en dinosaurfilm uten tittel for Warner Bros. og at Anne Hathaway har fått en av hovedrollene i prosjektet. Mens vi venter på ytterligere informasjon om filmens handling, lanseringsvindu, innspillingsdato og lignende, har Deadline bekreftet hvem som skal spille ved siden av Hathaway.

Selveste Obi-Wan Kenobi, Ewan McGregor, har signert for filmen. Det er uklart hvilken rolle den ene eller den andre stjernen skal spille, men dette betyr sannsynligvis at hovedrollene er besatt, og at man nå kan konsentrere seg om biroller og andre medvirkende.

Denne dinosaurfilmen uten tittel skal etter sigende spilles inn i Imax, og manuset er også skrevet av Mitchell. Filmen produseres av J.J. Abrams' produksjonsselskap Bad Robot sammen med Warner Bros.