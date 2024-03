Ewan McGregor og Mary Elizabeth Winstead spiller mot hverandre i A Gentlemen in Moscow.

Det er ganske uvanlig å se ekte ektepar spille overfor hverandre i TV- eller filmprosjekter, men i den kommende A Gentleman in Moscow er det nettopp det vi får.

Ewan McGregor og Mary Elizabeth Winstead spiller hovedrollene i denne TV-filmatiseringen av Amor Towles' roman. Paret skal spille hovedrollene som den russiske aristokraten Alexander Rostov (McGregor) som er satt i husarrest mens bolsjevikrevolusjonen utspiller seg i landet utenfor hans dør, og den anerkjente skuespillerinnen Anna Urbanova for Winsteads del.

Serien har premiere på enten Showtime eller Paramount+, avhengig av hvilket land du bor i (Paramount+ for Storbritannia) fra 29. mars 2024, og du kan sjekke ut traileren for serien og synopsis nedenfor.

Synopsis: "A Gentleman in Moscow følger grev Alexander Rostov, spilt av Ewan McGregor (Star Wars-serien, Halston, Trainspotting), som i kjølvannet av den russiske revolusjonen finner ut at hans forgylte fortid har plassert ham på feil side av historien. Han slipper umiddelbar henrettelse, men forvises av en sovjetisk domstol til et loftsrom på det overdådige Hotel Metropol og trues med døden hvis han noensinne setter sin fot utenfor igjen. Etter hvert som årene går og noen av de mest turbulente tiårene i russisk historie utspiller seg utenfor hotellets dører, gir Rostovs reduserte omstendigheter ham adgang til en mye større verden av følelsesmessige oppdagelser. Mens han bygger opp et nytt liv innenfor hotellets vegger, oppdager han den sanne verdien av vennskap, familie og kjærlighet."