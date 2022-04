Ewan McGregor spiller gjerne Obi-Wan igjen

HQ

Skuespiller Ewan McGregor kommer tilbake som Obi-Wan Kenobi i en miniserie på Disney+ neste måned. Før det har ikke McGregor vært direkte avvisende, men kanskje mer nølende til et comeback som karakteren.

Men opplevelsen med å lage miniserien ser ut til å ha vært så positiv at han nå er langt mer åpen for å komme tilbake igjen. I et intervju med Total Film sier McGregor at opplevelsen av å lage miniserien har vært mye bedre enn å lage alle de tre Star Wars-filmene han var med i:

"Det var hyggelig å komme tilbake og bygge bro over gapet mellom meg og Alec Guinness. Jeg fikk like mye, eller mer, ut av å spille ham denne gangen enn jeg gjorde i de tre første filmene til sammen. Det har å gjøre med forfatterskapet, og menneskene vi laget serien med, og teknologien, og hvor annerledes alt er. Hvis vi skulle få en mulighet til å gjøre det igjen, ville jeg vært helt klar for det."

Forhåpentligvis får han muligheten igjen.