Ewan McGregor tar en biltur gjennom Europa i Apple TV+s Long Way Home

Selv om mange kjenner ham for rollene hans i store Hollywood-franchiser og -filmer, der Star Wars' Obi-Wan Kenobi nok er den mest kjente, er skotske Ewan McGregor også en motorsykkelfanatiker. Tidligere har han vist denne interessen i en serie dokumentarfilmer med navnekonvensjonen "Long Way X", og i neste måned får vi neste kapittel av denne.

Etter 2020-tallet Long Way Up, skal McGregor og medstjernen Charley Boorman ut på veien igjen, for en ny serie kjent som Long Way Home. Tanken er at turen skal ta paret fra McGregors hjem i Skottland til Boormans hjem i England, og selv om det kanskje høres ut som en ganske kort biltur når alt kommer til alt, har paret lagt opp til en latterlig kronglete rute.

I stedet for å ta den korteste veien, vil duoen krysse Nordsjøen og inn i Skandinavia, hvor de så vil reise over polarsirkelen, ned til Baltikum, gjennom det kontinentale Europa, og så tilbake over Den engelske kanal etter to måneder på veien.

Med en så lang distanse å tilbakelegge, vil du ikke gå glipp av denne serien, som har premiere på Apple TV+ fra 9. mai. Se traileren nedenfor.