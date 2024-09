Ewan McGregor tror han kan fortelle flere historier med Obi-Wan Kenobi

Ewan McGregor er klar for en ny runde som Obi-Wan Kenobi. Mens rollefiguren først ble gjort kjent av Alec Guinness, har McGregor på grunn av sin opptreden i prequel-filmene blitt like kjent for sin rolle som en av de mest berømte jediene i Star Wars.

Ifølge McGregor finnes det flere historier å fortelle om Kenobi. Til tross for at vi har sett ham gå fra å være en ung jedi til å bli en værbitt mester etter republikkens fall, har McGregor fortsatt elementer han ønsker å utforske.

"Jeg tror det er noen flere historier å fortelle der, mellom hvor vi endte i serien og når Alec Guinness kommer på skjermen med Luke Skywalker," sa McGregor til Variety.

Hayden Christensen, som spilte Anakin Skywalker i prequel-filmene, håper også at McGregor kommer tilbake. "Hvis det betyr at jeg får gjøre mer med Ewan, så er det en no-brainer, men jeg håper virkelig at han fortsetter med karakteren," sa han. "Bare som fan er det så spennende å få se ham spille Obi-Wan - han er bare så god til det."

Synes du Obi-Wan Kenobi bør komme tilbake?