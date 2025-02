Ex-PlayStation-sjef tror PS6 vil ha en diskstasjon

HQ

Med tanke på fremveksten av digitale medier og det faktum at fysiske medier blir mindre vanlige år for år, og det faktum at det allerede finnes flere eksempler på konsoller uten diskstasjon, med det siste høyprofilerte tilfellet PlayStation 5 Pro, lurer du kanskje på om neste generasjons konsoller vil bestemme seg for å gå discless helt. Dette er et spørsmål som har blitt stilt til tidligere PlayStation-sjef Shawn Layden i et intervju med Kiwi Talkz, der han forklarte den veldig gode grunnen til hvorfor diskstasjoner sannsynligvis vil være en sentral del av neste generasjons Sony-maskinvare.

I intervjuet, som du kan se i sin helhet nedenfor og med diskstasjon-elementet som starter på 37:31, nevner Layden at PS6 sannsynligvis vil ha en diskstasjon fordi PlayStation globalt sett er en mye mer innflytelsesrik og vanlig enhet enn konkurrentene. Han sier at mens Xbox har en tendens til å lykkes i regioner der engelsk er hovedspråket eller et vanlig språk, som også har en tendens til å være land med bedre fasiliteter og infrastruktur, finnes PlayStation nesten overalt. Det er på grunn av dette at en diskettstasjon blir viktigere, for i områder der internett er lite tilgjengelig eller av lavere kvalitet, er det avgjørende å ha en måte å spille av fysiske medier på.

Han bemerker også at PlayStation er svært vanlig blant reisende idrettsutøvere og til og med militært personell, som begge er mennesker som ofte befinner seg på steder uten stabil internettforbindelse. Til slutt signerte Layden med :

"Sonys marked er globalt så stort at jeg tror det vil være vanskelig å gå helt åpent ut. Selv med neste generasjon."

Er du enig i Laydens kommentarer?