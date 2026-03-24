Exodus avslører nye detaljer om historie og kampkammerat

Siden avsløringen har Exodus blitt sammenlignet sterkt med Mass Effect-spillene. Det gir på mange måter mening. Teamet bak spillet jobbet hos BioWare, og det er et sci-fi-rollespill der du og et sammensatt team av følgesvenner drar ut til stjernene. Det er imidlertid noen store forskjeller, og det ser ut til at en splittelse mellom historie- og kampkompanjonger kan være en av dem.

Fra Exodus 'nettsted ser vi at vi har fått noen avsløringer av karakterdesign og biografier av noen av spillets følgesvenner. Som nevnt ovenfor ser det ut til at Exodus deler følgesvennene mellom hvem du tar med deg på oppdrag, og hvem som vil være en del av mannskapet ditt først og fremst for historiens formål.

Tom Vargas, Elise Charroux, Salt the Octopus, Phaedra og Suliman utgjør våre kampkamerater. Tom, Phaedra og Suliman ser ut til å ha på seg ganske enkelt utstyr, så vi får håpe at vi kan ikle dem noen kule rustninger og romdrakter etter hvert. Salt the Octopus er perfekt som han er, og jeg kommer til å ta ham med overalt. Ellers er jeg redd for at noen av disse karene kanskje ser litt... enkle ut?

Historiens følgesvenner er litt mer mystiske. Vi kjenner til C.C. Orlev og Emrys, men resten har navn og biografier redigert. En av dem ser imidlertid ut som en ulv, så vi kan krysse av en firbeint venn fra ønskelisten vår for nå.