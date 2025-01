Exodus forklarer Travelers i en ny Q&A

HQ

Det er mange spørsmål vi fortsatt har om Exodus, det nye sci-fi RPG fra tidligere Mass Effect-utviklere hos Archetype Entertainment. I en ny video forklarer studioets medgrunnleggere James Ohlen og Chad Robertson noe av historien, spesielt rundt de mystiske Travelers.

Vi er en Traveler i Exodus, og i hovedsak er en Traveler noen som er ute på jakt etter utenomjordisk teknologi. Vi kommer ikke nødvendigvis til å være pirater eller tyver, men Ohlen forklarer at de reisende er "the centerpiece of the IP."

Når det gjelder hva vi skal tenke om Travelers, beskriver Robertson dem som litt som jediene. "Men det er ikke som et Jedi-råd i spillet som er en overordnet struktur. De er litt mer useriøse, litt mer uavhengige, men jobber likevel mot et felles mål om å redde menneskeheten."

Jakten på eldgammel romvesen-teknologi er en stor del av Exodus, og i spillets historie som strekker seg over flere århundrer, må du ta noen store avgjørelser om hva du skal gjøre med denne teknologien.