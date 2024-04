Exodus har mange fremmede arter, hvorav noen kan være våre følgesvenner

HQ

Exodus er et spill som fortsatt er omgitt av mye mystikk. De fleste av oss kjenner det som det fra tidligere BioWare-utviklere som har Matthew McConaughey i det. Vi får imidlertid litt mer informasjon om det kommende sci-fi RPG, takket være en Q & A utviklerne lastet opp nylig.

Fra detaljer om den berømte Matthew McConaughey-karakteren - som tilsynelatende vil være ganske sentral i historien - til mer informasjon om mangfoldet vi kan se i den bredere galaksen, Exodus ser ut til å fylle det Mass Effect-formede hullet vi har hatt i hjertene våre i så mange år.

Tidsutvidelse er en sentral del av fortellingen, så når du utforsker verdensrommet og møter mange fremmede skapninger, kommer du også til å kunne ta med deg noen av dem på de lange reisene dine. "Med tiårene som går i Exodus, kommer det definitivt til å bli introdusert nye karakterer i spillet, men det er også en kjerne som vil være med deg gjennom hele reisen," sier utøvende produsent Chad Robertson.

"Det er veldig viktig for oss, fordi vi ønsker å bygge emosjonelle bånd til følgesvennene dine, dine nærmeste og andre hovedkarakterer i spillet. Så du kommer til å se dem utvikle seg sammen med deg, fordi noen av dem kommer til å bli med deg på reisene dine, mens andre blir hjemme. Til syvende og sist er det den kjernen som du kommer til å se igjen og igjen og bygge dype, grunnleggende relasjoner med, i tillegg til nye som du vil se når du kommer hjem og i andre aspekter av spillet."

Vi har fortsatt ingen utgivelsesdato eller lanseringsvindu for Exodus, men det er under utvikling for PC, PS5 og Xbox Series X/S.