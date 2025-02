Exodus lanseres i 2026

HQ

Selv om det er mange spill å glede seg til i år, er det allerede noen spennende titler som blir med på listen over utgivelser som er planlagt for 2026. Exodus, som kommer fra BioWare-veteranene i Archetype Entertainment, har nå et utgivelsesvindu, og det er 2026.

Archetypes morselskap Hasbro har bekreftet via administrerende direktør Chris Cocks at spillet vil lanseres neste år. "Vi har investert i videospill i over syv år, gjennom vår portefølje på over et dusin prosjekter i forskjellige utviklingsstadier kombinert med 100+ lisensieringspartnerskap,"</em> sa han i en nylig kvartalsvis inntjeningsrapport. "Jeg gleder meg til å vise frem vårt første prosjekt, Exodus, til verden når vi lanserer det i 2026."

Vi har sett trailere for Exodus, inkludert utdrag av historien for å introdusere oss til universet, men forhåpentligvis får vi snart se noe mer substansielt gameplay fra tittelen, slik at vi kan hoppe ombord på hype-toget til 2026.