Exodus vil få deg til å føle deg enda verre enn i Mass Effect fordi du ikke tar med deg følgesvenner

Siden Exodus -utvikleren Archetype Entertainment består av mange Mass Effect-veteraner, kan vi være sikre på at følgesvenner kommer til å spille en stor rolle i spillets historie og gameplay. Akkurat som i BioWares romopera-rollespill velger du følgesvenner som du tar med deg på hvert oppdrag, men i motsetning til disse spillene slapper ikke følgesvennene dine bare av på hjemskipet ditt.

Som narrativ regissør Drew Karpyshyn fortalte GamesRadar+ i et nylig intervju, har Time Dilation-mekanikken en stor rolle å spille med følgesvennene dine i Exodus. "Noen ganger må du ta tøffe valg", forklarte han. "Menneskene som blir igjen når du drar på et oppdrag, påvirkes av tidsdilatasjonen."

I Exodus påvirker tidsforlengelse verden omtrent som den ene planeten fra Interstellar. Det kan gå noen få dager for rollefiguren din, men hjemme har det gått flere tiår, noe som fører til "noen ganger hjerteskjærende, noen ganger skremmende" resultater når du vender tilbake til skipet ditt.

Så selv om du har en følgesvenn som ikke er din favoritt, bør du kanskje prøve å ta vedkommende med deg, slik at han eller hun ikke visner hen mens du er borte. Når det gjelder følgesvennens funksjoner, forklarte Archetype-medstifter Chad Robertson at de vil være "rettet mot forskjellige ting vi tror spillerne vil like å gjøre."

Exodus lanseres tidlig i 2027.