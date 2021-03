Exomecha blir Godzilla vs. Pacific Rim gratis i august

Du ser på Annonser

Da TwistedRed avslørte at det meget lovende Free-to-play-spillet Exomecha skal komme til Xbox One og Xbox Series i fjor sa de at planen var å slippe det mot slutten av 2021, men vi trenger faktisk ikke å vente særlig lenge.

Exomecha fikk nemlig en omfattende gameplaytrailer i dagens [email protected], og i tillegg til å fremheve hvor spinnville kampene kan være med både gigantiske roboter, biler, helikoptere og en kaiju-stjernefisk viser traileren at spillet vil lanseres på både Xbox og PC en gang i august.